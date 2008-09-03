Два эстонских хутора намерены просить Россию признать их независимость

Два хутора на северо-востоке Эстонии, недалеко от российской границы, объявили себя Эстонской советской социалистической республикой и намерены просить Россию признать их независимость. Об этом говорится на сайте региональной организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти". Утверждается также, что жители хуторов уже сформировали свое правительство и народное ополчение и выставили пограничные столбы на границе с остальной Эстонией.

Эхо Москвы