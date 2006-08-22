Британская полиция не может найти 16 террористов-смертников

Скотланд-Ярд разыскивает 16 потенциальных террористов, которые, по данным следствия, находятся на территории Великобритании. Разыскиваемые смертники являются гражданами этой страны и прошли подготовку в тренировочных лагерях "Аль-Каеды", расположенных на территории Афганистана и Пакистана, сообщает газета News Of The World.

Полицейские опасаются, что смертники могут осуществить теракты в любой момент. Для предотвращения терактов Великобритания отправила в Пакистан 6 офицеров из антитеррористического подразделения, которым предстоит вести следственные мероприятия совместно с местными разведывательными службами.

По словам представителей пакистанской разведки, группа британцев, проходивших подготовку в тренировочных лагерях террористической организации "Аль-Каеда" на территории Пакистана, насчитывала 24 человека. Из них удалось обнаружить лишь 8, а местонахождение остальных злоумышленников выяснить достаточно сложно, так как они пребывали в этой стране под вымышленными именами.

Информация о пребывании на территории Великобритании 16 потенциальных террористов появилась в распоряжении правоохранительных органов в ходе допроса семи задержанных в Пакистане подозреваемых (из них трое - британцы) в организации террористического заговора в аэропорту Хитроу 10 августа 2006 года. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке взрывов 20 самолетов американских авиакомпаний.

Лента.ру