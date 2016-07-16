В Турции заблокировали военно-воздушную базу США

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на турецкую газету Daily Sabah.

На базе Инджирлик дислоцированы американские самолеты, участвующие в операции против "Исламского государства".

Ранее представители Пентагона заявили, что попытка переворота в Турции не сказалась на безопасности базы Инджирлик.

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В ночь на 16 июля группа военных мятежников попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом.

Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки. Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор.

Бронетехнику мятежников подогнали до международного аэропорта Стамбула "Ататюрк".

Но правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами. Важную роль в подавлении мятежа сыграли рядовые граждане Турции, которые вышли на улицы по призыву Реджепа Тайипа Эрдогана. В мечетях муллы призывали турок защитить действующую власть.