В Гвинее вооруженные люди захватили российский танкер "Лучегорск" (порт приписки - Находка) с 19 гражданами РФ на борту.

Об этом сообщил РИА «Новости» начальник отдела безопасности мореплавания Приморского морского пароходства Владимир ПЕСТЕЛЕВ.

По его словам, десять вооруженных людей в черной форме национальных морских сил Республики Гвинея, поднявшись на борт судна, заявили капитану, что танкер находится в чужой экономической зоне. Они потребовали от капитана 20 тыс. долл., однако он смог дать лишь 7 тыс. долл.

Захватчики взяли под свой контроль узел связи танкера, и, угрожая экипажу оружием, заставили его взять курс в порт Конакри (Гвинея), сообщил В.ПЕСТЕЛЕВ.

"Представители официальных властей Гвинеи утверждают, что российское судно нарушило границы экономической зоны Сьерра-Леоне. Капитан российского судна отрицает факт нарушения", - отметил он.