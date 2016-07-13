Умер экс-президент непризнанной Сербской Краины Горан Хаджич

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Tanjug.

Хаджич умер после продолжительной борьбы с раком в городе Нови-Сад. Отмечается, что в последние два месяца состояние его здоровья резко ухудшилось.

Непризнанная республика Сербская Краина существовала с 1991 по 1995 годы на территории Хорватии. Хаджич возглавлял непризнанное сербское государство с 1992 по 1994 годы. ​

Читайте такжеМеждународный трибунал по бывшей Югославии оправдал Воислава Шешеля

В 2004 году в отношении политика начался военный трибунал. В это же время Международный трибунал по бывшей Югославии обвинил его в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в частности, в убийстве хорватов и других лиц не сербской национальности.

Через семь лет его арестовали, а в 2014 году судебные слушания в отношении Хаджича прекратились, поскольку у него диагностировали опухоль головного мозга, которую невозможно было прооперировать.

Год назад суд отпустил его на свободу ради лечения. А в апреле 2016 года слушания остановились на неопределенный срок из-за состояния здоровья политика.