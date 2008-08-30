Ураган «Густав» усилился до четвертой категории опасности, сообщает Национальный ураганный центр США, сила ветра урагана достигла 230 км/час.

Власти Нового Орлеана заявили о подготовке к эвакуации населения. Как говорится в сообщении мэрии, если ураган продолжит движение в том же направлении и его сила не уменьшится, эвакуация начнется в 8 утра по местному времени.

Газета.ру