Путин: России не грозит изоляция

Россия не будет в изоляции из-за событий вокруг Южной Осетии и Абхазии, считает премьер-министр РФ Владимир Путин.

"Я считаю, что страна - в данном случае Россия, которая может отстоять честь и достоинство своих граждан, защитить их жизни, исполнить свои международно-правовые обязательства в рамках миротворческого мандата, такая страна не будет в изоляции, чего бы не говорили в рамках блокового мышления наши партнеры в Европе, либо в Соединенных Штатах. На Европе и Соединенных Штатах мир еще не заканчивается", - сказал Путин в интервью немецкой телекомпании ARD.

"И, наоборот, если какие-то государства считают, что они могут пренебрегать личными, национальные интересами, обслуживая внешнеполитические интересы других государств, авторитет таких государств, чем бы они не объясняли свою позицию, авторитет таких государств будет снижаться. В этой связи, если европейские государства хотят обслуживать внешнеполитические интересы США, то они от этого, на мой взгляд, ничего не выиграют", - добавил российский премьер.

Он заверил, что Россия не стремится ни к какому обострению и хочет добрососедских, партнерских отношений со всеми.