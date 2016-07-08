Обама призвал Польшу сделать больше для обеспечения демократии

8 июля, во время открытия саммита НАТО в Варшаве, Обама выразил польскому президенту Анджею Дуде свое «беспокойство относительно ситуации вокруг конституционного суда Польши», передает Радио Свобода.

Барак Обама также заявил, что власти Польши сделали определенные шаги в ответ на обеспокоенность США и Европы, но «необходимо сделать больше».

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«Верховенство права, независимая судебная система и свободная пресса являются характеристиками демократии», – добавил Обама.

Анджей Дуда не ответил на эти заявления.

Критики заявляют, что изменения законодательства относительно СМИ и конституционного суда в Польше подрывают основы демократии в этой стране.

Как сообщал УНИАН, польский парламент одобрил исправленную версию закона о реформе конституционного суда страны, внесенного правящей в стране партией "Право и справедливость".