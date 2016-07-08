Британия назначает своего последнего еврокомиссара

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Он может стать последним еврокомиссаром, учитывая победу сторонников Brexit на недавнем всенародном голосовании.

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Занимавший этот пост Джонатан Хилл подал в отставку после референдума 23 июня, на котором большинство проголосовавших подержали выход страны из Европейского союза.

Если лорд Хилл занимался вопросами финансовой стабильности, то его преемник, учитывая возможный скорый выход Британии из ЕС, скорее всего, получит менее важную должность, вроде комиссара по вопросам охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.