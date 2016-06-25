Противники Brexit требуют провести новый референдум: петицию подписали более миллиона человек

Петицию о проведении нового референдуме по Brexit подписали больше 1,1 млн человек, сообщает РБК.

«Мы, нижеподписавшиеся, призываем правительство выполнить правило, согласно которому референдум должен быть остановлен или отменен в случае, если проголосовали менее чем 60% избирателей при явке ниже 75%», — говорится в обращении.

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Согласно действующим правилам, на любую петицию, набравшую больше 10 тысяч подписей, обязано ответить правительство Британии, а петицию, собирающую более 100 тысяч подписей, обязан рассмотреть парламент.

Напомним, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.

В Европейском Союзе выразили сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании и ожидают от правительства скорейшей реализации соответствующего решения, при этом подчеркивая, что союз 27 стран будет существовать и в дальнейшем.