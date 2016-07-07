Боевики "Исламского государства" бросили в котел с кипящей водой своих дезертиров - СМИ

Как сообщает агентство Fars со ссылкой на арабские СМИ, в иракском городе Мосул исламистов, бежавших с поля боя в провинции Салах-эд-Дин, поместили в емкость с кипящей водой, при этом их руки и ноги были связаны, передает Lenta.ru. Fars отмечает, что в середине июня исламисты казнили 19 своих боевиков за то, что они оставили место сражения в Эль-Фаллудже. Их убили выстрелом в голову после того, как суд "Исламского государства" вынес им смертный приговор.

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В 2014 году "Исламское государство" захватило значительную часть территории Ирака и Сирии. С боевиками борются как армии этих стран, так и международная коалиция во главе с США. Судя по сообщениям из США, группировка терпит поражение, теряя территорию и людей.

В конце июня иракские власти объявили об освобождении Эль-Фаллуджи (провинция Анбар) от исламистов. Fox News пишет, что на пике своего могущества "Исламское государство" установило контроль над третью территории Ирака, в частности над Мосулом. Теперь же боевики, предположительно, владеют только 14% земли.