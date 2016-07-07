Во Франции семерых человек приговорили к лишению свободы за связи с ИГ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд признал этих мужчин в возрасте от 24 до 27 лет виновными в том, что они рекрутировали боевиков для этой группировки и обучали их, находясь в Сирии 2013 и 2014 годов.

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Среди осужденных – Карим Мохамед Аґґад, брат одного из нападавших в Париже в ноябре 2015 года, когда погибли 130 человек.

Тем временем власти Бельгии сообщили, что экстрадировали во Францию двух подозреваемых в причастности к тем нападениям.

Обоих обвиняют в том, что они оказывали помощь Салаху Абдесламу, которого подозревают в отыгрывании одной из главных ролей в тех нападениях. Его задержали в Брюсселе в марте и позже экстрадировали во Францию.