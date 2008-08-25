В Киргизии 26 августа объявили днем траура

В Киргизии 26 августа объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета в аэропорту Бишкека.

Как передает радио «Свобода», об этом заявил сегодня Президент республики Курманбек БАКИЕВ.

Накануне был обнародован список всех 68 погибших в катастрофе. В списке 22 выживших оказались двое членов экипажа - второй пилот и стюардесса (ранее сообщалось, что в числе выживших присутствует командир экипажа, а также, что все члены экипажа спаслись).

Всего на борту находились 83 пассажира, шесть членов экипажа и представитель департамента воздушного транспорта Киргизии. Среди них были 24 гражданина Киргизии, 52 - Ирана, три - Казахстана, два - Канады, один гражданин КНР и один - Турции. В списке выживших значатся 11 граждан Киргизии и 11 граждан Ирана.

На борту самолета находилась молодежная сборная Киргизии по волейболу (а не по баскетболу, как сообщалось ранее). По имеющейся информации, нескольким спортсменам из нее удалось спастись.

Boeing 737-200 киргизской авиакомпании Itek Air, арендованный иранской компанией Aseman, выполнял рейс из Бишкека в Тегеран. Вскоре после вылета с аэропорта "Манас" в Бишкеке экипаж корабля сообщил на землю о технических неполадках и запросил у диспетчеров посадку, однако не смог долететь до аэропорта. В 20:40 по местному времени (18:40 по московскому) самолет попытался совершить вынужденную посадку около села Джанги-Джер в двух километрах от "Манаса", однако при маневре потерял высоту и загорелся. .

Киргизские власти исключили версию теракта. По предварительным данным, произошла разгерметизация салона. На месте трагедии работает специальная комиссия.