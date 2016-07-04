Brexit никоим образом не влияет на позицию Великобритании в НАТО - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, посвященной саммиту НАТО, который состоится 8-9 июля в Варшаве.

"Это (Brexit) не изменит позицию (Великобритании) в НАТО. Великобритания будет оставаться сильным и преданным союзником. Дэвид Кэмерон и правительство четко заявили, что они впредь будут верными союзниками со всеми обязательствами. Я убежден, что и новое правительство будет продолжать эту линию", - заявил Столтенберг.

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Генсек Альянса подчеркнул, что это важно потому, что Великобритания - "крупный поставщик безопасности в Европе", на долю которой приходится "1/4 расходов на оборону среди европейских союзников". "Поэтому важно подчеркнуть, что позиция Великобритании неизменна. Что меняется, так это отношения Британии с Европейским Союзом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения итогов референдума премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.