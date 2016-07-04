В Британии лидер евроскептиков объявил об уходе в отставку

Фарадж заявил, что выполнил свою задачу: "Победа сторонников выхода из ЕС означает, что я реализовал свои политические амбиции", - цитирует его Рейтер, передает Русская служба Би-би-си.

По словам Фараджа, роль лидера UKIP была непростой, но это того стоило. Он добавил, что останется депутатом Европарламента пока будут идти переговоры о выходе страны из блока.

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Найджел Фарадж возглавлял Партию независимости с 2010 года. Он уже подавал в отставку - после выборов 2015 года, но позже отозвал свое заявление.

Выступая в Лондоне, Фарадж сказал, что его слоганом в ходе предшествующей референдуму кампании было "Мы хотим вернуть свою страну", и добавил: "Сегодня я говорю: я хочу вернуть свою жизнь".

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Лидер евроскептиков известен рядом громких заявлений, не раз становившихся поводом для скандала. В начале июня архиепископ Кентерберийский обвинил Фараджа в попытке узаконить расизм после слов последнего о "культурных различиях" между британцами и некоторыми мигрантами.

Фарадж в ответ заявил, что архиепископ Джастин Уэлби неправильно истолковал его слова по цитированию в газетах.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на всеобщем референдуме за выход из Евросоюза проголосовали почти 52% избирателей.