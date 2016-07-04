Турция опровергла возможность допуска России на авиабазу "Инджирлик"

Он заявил, что не делал такого комментария, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Мы сказали, что можем сотрудничать со всеми, кто борется против "Исламского государства", — сказал Чавушоглу, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что не говорил об использовании Россией авиабазы "Инджирлик".

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали предложение Турции использовать авиабазу "Инджирлик"Ранее СМИ сообщили, что Анкара может дать разрешение России использовать авиабазу "Инджирлик" для операций против "Исламского государства".

"Мы будем сотрудничать со всеми, кто противостоит ИГ. Мы с самого начала ведем эту борьбу, и мы открыли базу "Инджирлик" для тех, кто хочет активно принять участие в ней. Почему мы не сможем точно так же сотрудничать и с Россией? ИГ – для всех нас враг, и с ним нужно бороться. Это в высшей степени важно для внедрения этого механизма в жизнь и предотвращения любых нежелательных инцидентов. По этой теме мы сошлись во мнении с Сергеем Лавровым", — писали СМИ, ссылаясь на интервью Чавушоглу телеканалу TRT.