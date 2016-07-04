Турция может разрешить России использовать авиабазу "Инджирлик"

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT, передает РИА Новости.

"Мы будем сотрудничать со всеми, кто противостоит ИГ. Мы с самого начала ведем эту борьбу, и мы открыли базу "Инджирлик" для тех, кто хочет активно принять участие в ней. Почему мы не сможем точно так же сотрудничать и с Россией? ИГ – для всех нас враг, и с ним нужно бороться. Это в высшей степени важно для внедрения этого механизма в жизнь и предотвращения любых нежелательных инцидентов. По этой теме мы сошлись во мнении с Сергеем Лавровым", — заявил Чавушоглу.

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Сейчас на базе "Инджирлик" базируются самолеты ВВС США. Кроме того, здесь развернута миссия германского бундесвера.

Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24. В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.