Лондонская юридическая фирма начала процесс оспаривания Brexit

10:22, 04 июля 2016
Мир
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Лондонская юридическая фирма Mishcon de Reya, представляющая интересы группы бизнесменов и ученых, начала процесс оспаривания выхода Британии из Евросоюза.

REUTERS

Адвокаты направили письма в британский парламент, извещающие о намерении начать юридическую процедуру, сообщает Русская служба Би-би-си.

По мнению клиентов этой фирмы, в соответствии с британской конституцией только акт парламента может запустить процесс выхода из ЕС в рамках 50-й статьи Лиссабонского договора.

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Любой премьер-министр, который принимает это решение самостоятельно, нарушает Акт о европейских сообществах 1972 года, в котором было прописано вхождение Британии в ЕС и влияние соглашений ЕС на местное право. Для отмены одного законодательного акта нужен другой законодательный акт, отмечают в Mishcon de Reya.

При этом, отмечают в фирме, результат референдума не подлежит сомнению, но не имеет обязательной юридической силы.

Для нынешнего или будущего премьер-министра прибегнуть к 50-й статье без одобрения парламента было бы незаконно, утверждают юристы.

Ранее такая аргументация была представлена в статье трех юридических экспертов для Ассоциации конституционного права Великобритании (UKCLA).

По логике адвокатов, большинство членов британского парламента выступали за сохранение членства страны в ЕС, а поэтому, вероятно, не приняли бы такой документ, который позволил бы премьер-министру запустить процедуру в рамках 50-й статьи.

В пресс-службе британского правительства ответили, что "парламент, очевидно, будет играть роль в том, чтобы удостовериться, что мы найдем лучший путь".

Как сообщал УНИАН, 3 июля десятки тысяч лондонцев вышли на марш протеста против выхода Британии из Евросоюза, надеясь повлиять на парламент, чтобы он предотвратил выход страны из ЕС.

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