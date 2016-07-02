В Лондоне тысячи демонстрантов протестуют против выхода Великобритании из ЕС (фоторепортаж)

Как передает Reuters, митингующие идут преимущественно под флагами ЕС, несут баннеры с лозунгами типа «Я – с ЕС».

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Среди участников демонстрации преобладает молодежь, отмечает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Дэвид Кэмерон анонсировал свою отставку.

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель назвала необратимым решение Великобритании покинуть ЕС, но отметила, что руководство стран-членов содружества даст стране некоторое время, чтобы начать процесс выхода из блока.