Моряки с захваченных судов вступили в перестрелку с пиратами

Моряки с захваченных 21 августа сомалийскими пиратами судов (иранского, японского и двух немецких) вступили в вооруженное противостояние с похитителями. По данным "Морского Бюллетеня", полученным от Seafarers Assistance Program, на судах был слышен огонь автоматического оружия, по неуточненным данным, несколько моряков погибли, пишет Лента.ру.

Также сообщается, что 22 августа пираты захватили еще одно судно - итальянский сухогруз. Сколько человек находилось на борту судна, не уточняется. В настоящее время пираты удерживают в плену 5 сухогрузных судов, 2 танкера, 1 нигерийский буксир, численность экипажей которых насчитывает около 130 моряков. За буксир и нигерийский экипаж пираты требуют миллион долларов. Какой выкуп требуют пираты за освобождение экипажей других судов и самих кораблей, не уточняется.

С учетом итальянского сухогруза, число захваченных за 21-22 августа сомалийскими пиратами судов достигло 5.