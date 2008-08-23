Москву пугают пролетом мимо ВТО

Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию - под угрозой из-за событий в Грузии, считает министр торговли США Карлос ГУТИЕРРЕС.

В интервью немецкому журналу "Шпигель" К.ГУТИЕРРЕС отметил, что еще до начала конфликта Грузия выступала против вступления России в ВТО - из-за поддержки Москвой непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии.

По правилам ВТО, для присоединения к организации стране-кандидату нужно согласие всех уже входящих в нее стран. Пока Россия остается крупнейшей страной, не являющейся членом ВТО, отмечает радио «Свобода».