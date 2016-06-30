Канада возьмет на себя ведущую роль в создании батальонов НАТО в Восточной Европе

Об этом заявили министр обороны Харджит Саджан и глава МИД Стефан Дион, сообщает сайт правительства Канады.

В частности сообщается, что в качестве одной из четырех ведущих наций Канада намерена создать и возглавить ротационные многонациональные боевые группы НАТО, которые будут способствовать повышению передового присутствия НАТО в Восточной и Центральной Европе вместе с США, Великобританией и Германией.

«Канада стоит бок о бок со своими союзниками по НАТО, работающими для сдерживания агрессии и обеспечивающими мир и стабильность в Европе», - сказал министр обороны Харджит Саджан.

Дополнительные сведения о вкладе вооруженных сил Канады будут объявлены на саммите НАТО, который состоится в Варшаве 8-9 июля.