"Трудности перевода": в Кремле не слышали опровержения Турции о выплате компенсации за сбитый Су-24

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об это журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кто это заявил (что Турция не будет компенсировать убытки за сбитый самолет – УНИАН)? Турция сама говорить не может», - сказал Песков.

После того, как журналисты уточнили, что об этом заявил премьер-министр Турции, Песков сказал: «Я слышал другое заявление премьер-министра… Было много заявлений, и здесь я все-таки приглашаю вас ориентироваться исключительно на результаты общения глав государств».

Он сообщил, что президент РФ Владимир Путин проводит первый за более чем семь месяцев телефонный разговор с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом.

«Идет телефонный разговор», - сказал Песков. По его словам, пресс-служба по итогам беседы выпустит сообщение.

Кроме этого, Песков сообщил, что Путин высказал соболезнование в связи с терактом в аэропорту Стамбула.

«В Кремле соболезнуют, считают это террористической атакой на мирный Стамбул, и подобное событие лишний раз подчеркивает актуальность консолидированных усилий в борьбе с общей угрозой – терроризмом», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, 28 июня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие власти не собираются выплачивать России компенсацию за сбитый Су-24.

По его словам, речь идет лишь об извинениях перед Москвой.

«Мы лишь выразили России свои сожаления в связи с произошедшим», - заявил премьер после выступления перед депутатами турецкого парламента.

В ходе выступления перед парламентариями Йылдырым сказал об "оттепели" в отношениях Москвы и Анкары.

"Непрямой контакт между двумя лидерами, наконец, дал результат, - сказал Йылдырым. - Мы можем сказать, что находимся в начале процесса нормализации отношений между Турцией и Россией".