В Австралии возле мечети произошел взрыв

Об этом в среду, 29 июня, сообщает Дождь со ссылкой на издание Perth Now.

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В момент взрыва в мечети, расположенной недалеко от Исламского колледжа Австралии, находились несколько сотен людей, но никто не пострадал.

Сообщается, что бомба была установлена рядом с одной из припаркованных у мечети машин, которая в результате взрыва полностью сгорела.

На заборе рядом с мечетью были обнаружены надписи антиисламского содержания. Местная полиция расследует происшествие.