В Австралии возле мечети произошел взрыв
04:29, 29 июня 2016Мир
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Около мечети в австралийском городе Перт произошел взрыв.
В Австралии возле мечети произошел взрыв / twitter.com/danilemess
Об этом в среду, 29 июня, сообщает Дождь со ссылкой на издание Perth Now.
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В момент взрыва в мечети, расположенной недалеко от Исламского колледжа Австралии, находились несколько сотен людей, но никто не пострадал.
Сообщается, что бомба была установлена рядом с одной из припаркованных у мечети машин, которая в результате взрыва полностью сгорела.
На заборе рядом с мечетью были обнаружены надписи антиисламского содержания. Местная полиция расследует происшествие.
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