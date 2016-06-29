Взрыв разрушил несколько домов в пригороде Торонто

Об этом в среду, 29 июня, сообщает СТV.

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Взрыв произошел примерно в 16.22 по местному времени. На месте происшествия работают пожарные. Причина взрыва пока не установлена.

Отмечается, что 6 домов получили серьезные повреждения, 1 - полностью разрушен.

Как отмечает Reuters, в результате происшествия 1 человек погиб, 9 получили ранения.