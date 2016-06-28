Отголоски Brexit: СМИ узнали дату объявления имени нового премьера Британии

Об этом сообщили источники в партии, передает ZN.UA со ссылкой на британские СМИ.

Ранее предполагалось, что имя нового премьер-министра будет объявлено 2 сентября.

Как известно, в Великобритании лидер правящей партии автоматически становится премьер-министром.

Читайте такжеГлава Европарламента: Британия может официально объявить о выходе из ЕС в сентябреКак сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

После подведения его итогов премьер-министр Кэмерон анонсировал свою отставку.

Для многих британских и европейских политиков итоги референдума стали неожиданностью. Многие из них призывают Великобританию как можно скорее начать переговоры о выходе из Союза.