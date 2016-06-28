В результате взрыва в мечети возле Багдада погибли 12 человек, еще 32 ранены
08:55, 28 июня 2016Мир
700 0
По меньшей мере 12 человек погибли и 32 были ранены, когда смертник в жилете со взрывчаткой подорвался в мечети в Абу-Грейб, примерно в 15 милях к западу от столицы Ирака Багдада.
REUTERS
По данным иракских чиновников, верующие собрались в мечети преимущественно суннитского региона, чтобы помолиться после окончания поста во время священного месяца Рамадан, передает радио "Свобода".
Читайте такжеКомандующий военными США в Багдаде: заявления об освобождении Фаллуджи от ИГ преувеличеныОтветственности за нападение на себя никто не взял. Но ранее исламисты призвали своих сторонников к активизации атак во время Рамадана. Это нападение стало первым в окрестностях Багдада после объявления властями о победе над боевиками группировки "Исламское государство" в Фаллудже.
26 июня иракские силы объявили Фаллуджу полностью освобожденной от группировки "Исламское государство".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter