В результате взрыва в мечети возле Багдада погибли 12 человек, еще 32 ранены

По данным иракских чиновников, верующие собрались в мечети преимущественно суннитского региона, чтобы помолиться после окончания поста во время священного месяца Рамадан, передает радио "Свобода".

Читайте такжеКомандующий военными США в Багдаде: заявления об освобождении Фаллуджи от ИГ преувеличеныОтветственности за нападение на себя никто не взял. Но ранее исламисты призвали своих сторонников к активизации атак во время Рамадана. Это нападение стало первым в окрестностях Багдада после объявления властями о победе над боевиками группировки "Исламское государство" в Фаллудже.

26 июня иракские силы объявили Фаллуджу полностью освобожденной от группировки "Исламское государство".