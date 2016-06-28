Во Франции восстановили один из "черных ящиков" лайнера EgyptAir

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление египетских следователей, передает РБК.

Бортовой самописец начнет работать в течение нескольких часов, добавили они.

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«Черные ящики» лайнера направили во Францию несколько дней назад, восстановлением карт памяти занимаются следователи французского бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) — они помогают удалить отложения солей из микросхем. После восстановления аппараты отправят обратно в Египет для анализа данных.

Ранее УНИАН сообщал, что найденные бортовые самописцы лайнера A320 авиакомпании EgyptAir, который разбился в мае, сильно повреждены и нуждаются в восстановлении перед расшифровкой.

Первый бортовой самописец разбившегося самолета был обнаружен 16 июня в Средиземном море. Тогда в египетской комиссии по расследованию катастрофы сообщили, что найденный «черный ящик» был поврежден, однако специалисты смогли благополучно поднять на поверхность «блок памяти, который является наиболее важным в записывающем устройстве». Второй «черный ящик» спасатели нашли на следующей день, 17 июня.