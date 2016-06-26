Вице-канцлер ФРГ: ЕС не будет уговаривать Великобританию остаться в сообществе
19:49, 26 июня 2016Мир
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Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Зигмар Габриэль высказался против возможных уступок в адрес Великобритании с целью удержать ее в Евросоюзе.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt, анонс которого был обнародован сегодня, сообщает Deutsche Welle.
"Британцы сейчас решили, что они уходят. Мы не будем вести разговоры о том, что ЕС еще может предложить жителям Великобритании для того, чтобы они остались", - заявил Габриэль.
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23 июня в Великобритании прошел референдум, на котором победу одержали сторонники выхода государства из состава ЕС. За Brexit проголосовали более 17,4 млн человек (51,9%), против - более 16,1 млн человек (48,1%).
Европарламент настоятельно призвал Лондон без отлагательств начать переговоры о процедуре выхода из состава Евросоюза.
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