Петиция противников Brexit уже собрала более 3 миллионов подписей

Об этом сообщается на сайте британского парламента, на котором размещена данная петиция.

Автор петиции призывает провести повторный референдум, поскольку на прошедший референдум явились менее 75% избирателей и «за» проголосовало менее 60%.

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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.

Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.

Парламент обязан рассматривать любую петицию, набравшую более 100 тыс. подписей.