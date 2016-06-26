Петиция противников Brexit уже собрала более 3 миллионов подписей
15:46, 26 июня 2016Мир
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Петиция с требованием провести еще один референдум по вопросу членства Великобритании в Европейском Союзе уже набрала 3,1 млн подписей.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте британского парламента, на котором размещена данная петиция.
Автор петиции призывает провести повторный референдум, поскольку на прошедший референдум явились менее 75% избирателей и «за» проголосовало менее 60%.
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Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%.
Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.
Парламент обязан рассматривать любую петицию, набравшую более 100 тыс. подписей.
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