ЕС может начать постепенно снимать санкции с РФ во избежание цепной реакции после Brexit - нардеп

Об этом написал народный депутат и представитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

По его словам, референдум стал настоящим землетрясением для Европейского Союза, последствия которого организация будет ощущать еще очень долго. К тому же, такие результаты являются негативными и для Украины.

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"Евросоюз закроется от любых внешних раздражителей и ликвидировать внутренние, чтобы не пошла цепная реакция. Поэтому, санкции против РФ, очень вполне возможно начнут постепенно снимать с 2017, а безвизовый для нас, Грузии и Турции отложится на неопределенное время", - отметил Арьев.

Он отметил, что украинская сторона не выдержит военной агрессии России без единства европейских стран, которая теперь находится под угрозой.