Европарламент соберется на чрезвычайное заседание, обсудит выход Британии из ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Шульц заявил в Брюсселе, комментируя результаты референдума в Великобритании по поводу выхода из Европейского Союза.

По его словам, уже в 8.00 утра руководство Европейского парламента собралось на свое внеочередное заседание.

«Парламент решил провести заседание утром во вторник, чтобы принять резолюцию, в которой дать свою оценку результатам референдума и очертить следующие шаги европейских институтов, особенно Европейского парламента», - сказал Шульц.

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Шульц также сообщил, что через несколько минут в помещении Европейской комиссии состоится встреча президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, президента Совета ЕС Дональда Туска и премьер-министра председательствующих в ЕС Нидерландов Марка Рютте.

«Позиция ЕП четкая – мы очень расстроены решением избирателей Великобритании. Это тяжелый момент для обоих сторон – как для ЕС, так и для Великобритании. Сейчас мы сделаем оценку относительно необходимых последующих шагов», - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета большинства голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.