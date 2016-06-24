Штайнмайер о Brexit: Это печальный день для Европы и Великобритании

"Новости из Великобритании отрезвляют. Похоже, это печальный день для Европы и Британии", - цитирует Штайнмайера МИД Германии в Twitter.

#Steinmeier: Die Nachrichten aus Großbritannien sind wahrlich ernüchternd. Es sieht nach einem traurigen Tag für #Europa+#Großbritannien aus — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 24 июня 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета большинства голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.

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Несмотря на то, что окончательный подсчет еще не завершен, по имеющимся данным за выход Британии из ЕС уже высказались более 16,7 млн человек. Этого достаточно для подведения итогов референдума