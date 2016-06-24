Великобритания покинет ЕС по итогам референдума – прогноз BBC и Sky News

После подсчета более половины голосов на референдуме лидируют сторонники Brexit с результатом в 51,9%. Их победу также предсказали Sky News и ITV, сообщает РБК.

Как отмечает ВВС, жители Лондона и Шотландии проголосовали против выхода Британии из EC. Тем не менее противники Brexit показали чрезвычайно слабые результаты на севере страны, а также в Уэльсе.

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Отмечается, что на фоне новостей поступающих из Британии данных мировые цены на нефть обвалились более чем на 6%. Cтоимость барреля Brent на минимуме снизилась до отметки в $47,55. В 7:26 мск она торговалась на уровне в $47,83 (– 6,05%).

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Курс фунта стерлинга к доллару рухнул более чем на 11%. Это является тридцатилетнии минимум для британской валюты. В 7:30 мск фунт стоил $1,324.

Как сообщал УНИАН, сторонники Brexit вырвались в лидерство после подсчета в 50% округов. За выход из состава ЕС проголосовали 7 328 млн участников референдума, против – 6 982 млн.