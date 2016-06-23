СМИ: Почти 40% австрийцев заявили о желании провести референдум о членстве в ЕС по аналогии с Brexit

Об этом свидетельствуют данные социологических опросов, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Local.

Опрос, в котором приняли участие 700 австрийцев, свидетельствует, что 38% из них выступают за проведение австрийского референдума и 55% - против этой идеи.

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"Данные опроса также свидетельствуют, что 53% выступают за пребывание в составе ЕС, и лишь 28% выступают за выход. Но есть еще 15%, которые не определились", - сказал представитель компании, которая проводила соцопрос.

В 2014 году также был проведен подобный опрос и тогда 67% выступали за пребывания в составе ЕС.

Напомним, в 7 утра в Великобритании началось голосование на референдуме, который должен определить дальнейшую судьбу членства страны в ЕС. На референдуме избирателям задают вопрос "Должна ли Великобритания оставаться членом ЕС или должна оставить его?". Британцы должны выбрать между вариантами "Остаться членом ЕС" и "Покинуть ЕС". В голосовании могут принять рекордные 46,5 млн избирателей.