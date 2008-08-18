Райс: Россия не может увеличить число миротворцев в Южной Осетии

Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия может оставить на территории Южной Осетии только то количество миротворцев, которое там было до начала конфликта между РФ и Грузией, а все вступившие туда после этого российские войска обязаны вернуться в РФ.

"Миротворческие силы, которые останутся, это миротворческие силы, которые находились там до того, как начался конфликт с 6 по 7 августа", - заявила Райс в воскресенье в эфире телекомпании Си-би-эс.

Ранее в Южной Осетии находились 1500 миротворцев: по 500 от Грузии, России и Южной Осетии, которые были вооружены легким стрелковым оружием.