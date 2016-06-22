В ЕЦБ заявили о готовности к любым сценариям Brexit

Об этом в своем выступлении в комитете Европарламента по экономике заявил председатель ЕЦБ Марио Драги, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

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"Неопределенность остается высокой, риски, как и раньше, значительными. Мы готовы действовать, используя, по необходимости, все доступные инструменты в рамках своих полномочий. ЕЦБ готов к любым непредвиденным обстоятельствам по результатам референдума в Британии", - сказал Драги.

Как сообщал УНИАН, миллиардер предсказал падение фунта в случае выхода Британии из ЕС гораздо сильнее, чем в «черную среду» в 1992 году. По его прогнозам, падение может стать таким, что фунт почти сравняется с евро.