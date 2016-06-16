Теракт в гей-клубе Орландо: в ЦРУ не нашли связь между ИГИЛ и стрелком

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Reuters.

«Мы не нашли доказательств связи Омара Матина с ИГ», - заявил он.

Ранее сообщалось, что жене стрелка из Орландо Омара Матина Нур Захе Салман могут предъявить уголовные обвинения в убийстве 49 человек и покушении на жизнь 53 человек.

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12 июня в городе Орландо во Флориде вооруженный автоматом и пистолетом мужчина расстрелял в гей-клубе Pulse 49 человек, еще более 50 получили ранения.