Теракт в гей-клубе Орландо: хакер решил отомстить сторонникам ИГИЛ, опубликовав на их страницах символику ЛГБТ

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой Newsweek.

Вместо изображений, на которых исламисты демонстрируют казни, хакер опубликовал радужную символику и ссылки на гей-порно. Хакер, называющий себя WauchulaGhost, приступил к массовому взлому аккаунтов исламистов несколько недель назад. После трагедии в клубе Pulse в Орландо, в результате которой погибли 49 человек, пользователь решил заполнить аккаунты исламистов символикой ЛГБТ-сообщества.

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«Я сделал это для погибших в Орландо. Последователи ИГ распространяли и восхваляли виновника трагедии, и я решил, что буду защищать тех, для кого событие стало великой потерей», - отметил WauchulaGhost.

Также хакер добавил, что продолжит свою акцию и уже заручился поддержкой еще двух анонимных взломщиков.