Парламент Чечни объявил о самороспуске за два года до истечения полномочий (видео)

Также принято решение о проведении новых выборов в сентябре текущего года; нынешний состав парламента будет функционировать до выборов нового, передает РИА Новости.

Читайте такжеПутин назначил Кадырова и.о. главы Чечни и выразил надежду на его участие в выборах

"Дорогие друзья! Сегодня парламент Чеченской Республики принял решение о досрочном самороспуске. На 82-ом заседании депутаты внесли в повестку данный вопрос. Очередные выборы должны были состояться в сентябре 2018 года", — говорится в аккаунте главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram.

Действующий парламент третьего созыва был избран в сентябре 2013 года, срок его полномочий заканчивается через два года. Это уже второй случай самороспуска в истории чеченского парламентаризма.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его время на посту руководителя региона прошло. При этом он заявил, что руководству государства необходимо найти другого человека на эту должность.