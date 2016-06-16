Президент США встретился с Далай-ламой

Встреча состоялась в Вашингтоне 15 июня, сообщает Радио Свобода.

По информации Белого дома, американский президент и Далай-лама обсудили состояние тибетцев в КНР. Обама выразил поддержку сохранению религиозных, культурных и языковых традиций Тибета и важность защиты прав тибетцев в Китае.

Президент США призвал к конструктивному и прямому диалогу между Далай-ламой и его представителями с китайскими властями для снижения напряженности и урегулирования разногласий.

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Барак Обама повторил позицию США, что Тибет является частью Китая, и Соединенные Штаты не поддерживают независимости Тибета.

Далай-лама, в свою очередь, заявил, что он не стремится к независимости Тибета и надеется, что диалог между его представителями и китайским правительством восстановится.

По сообщению Reuters, Обама встретился с духовным лидером Тибета, несмотря на предупреждения Китая, что это повредит дипломатическим отношениям между двумя странами.

Представитель МИД Китая заявил, что встреча будет поощрением «сепаратистских сил» в Тибете. Он призвал Вашингтон придерживаться своих обещаний и признать, что Тибет является частью Китая.

Китай утверждает, будто Далай-лама подрывает единство китайского государства, подстрекая сепаратизм в Тибете. Далай-лама, который несколько лет назад оставил все официальные функции в тибетском правительстве в изгнании и остается только духовным лидером, отмечает, что признает власть Китая в Тибете и добивается только полных национальных, культурных и религиозных прав для тибетцев в Китае.