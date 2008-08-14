Лавров: можно забыть о разговорах про территориальную целостность Грузии
13:29, 14 августа 2008Мир
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Комментарий главы российского МИД
Можно позабыть о разговорах про территориальную целостность Грузии, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет Газета.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
«Можно позабыть о разговорах про территориальную целостность Грузии, – подчеркнул он, – поскольку заставить Южную Осетию и Абхазию согласиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинское государство, думаю, невозможно».
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