Лавров: можно забыть о разговорах про территориальную целостность Грузии

Можно позабыть о разговорах про территориальную целостность Грузии, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет Газета.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«Можно позабыть о разговорах про территориальную целостность Грузии, – подчеркнул он, – поскольку заставить Южную Осетию и Абхазию согласиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинское государство, думаю, невозможно».