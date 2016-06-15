Министр финансов Великобритании оценил, во сколько ей может обойтись выход из ЕС

В среду министр финансов Великобритании Джордж Осборн намерен выступить с речью, в которой расскажет об экономических последствиях выхода страны из ЕС, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как следует из обнародованных тезисов речи, в течение следующих 4 лет британскому правительству придется найти около 30 млрд фунтов стерлингов ($42,8 млрд), которых недосчитается бюджет из-за низких темпов роста экономики, к которым приведет Brexit.

Издание Guardian указывает, что Осборн предупреждает: компенсировать бюджетный дефицит придется за счет повышения налогов. В частности на 2 п.п. (до 22%) будет повышена базовая ставка подоходного налога, на 5 п.п. (до 45%) - налог на наследство. Также на 5 п.п. могут вырасти акцизы на бензин и алкоголь.

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Помимо этого Осборн не исключает, что выход Великобритании из ЕС приведет к сокращению государственных расходов на здравоохранение, оборон, образование, полицию, транспорт.

При этом WSJ приводит мнение сторонников выхода Великобритании из ЕС, которые считают, что страна финансово выиграет, если 23 июня граждане проголосуют против членства страны в Евросоюзе. Они аргументируют это тем, что Лондону больше не придется выплачивать 8 миллиардов фунтов стерлингов в год в бюджет ЕС, и эти деньги будет возможно потратить на социальные нужды.

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным 14 июня, 35% граждан готовы проголосовать на референдуме за выход из ЕС, в то время как сохранение членства в Евросоюзе поддерживают 33%. Остальные опрошенные либо не определились со своей позицией, либо решили не голосовать.