За Brexit шампанское будут пить наши внешние враги, надо сорвать им вечеринку - Туск

Выход Великобритании из ЕС будет иметь разрушительные последствия, считает председатель Европейского Совета Дональд Туск. "Brexit может стать началом конца не только для ЕС, но я для всей политической цивилизации Запада", - заявил Туск в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в понедельник, 13 июня, пишет Deutsche Welle.

По мнению Туска, возможный Brexit подхлестнет все радикальные антиевропейские силы внутри ЕС. "Более того: в день выхода британцев шампанское пили бы наши внешние враги. Мы должны сделать все для того, чтобы сорвать им эту вечеринку", - заявил польский политик.

Читайте такжеОпрос: разрыв между противниками и сторонниками выхода Британии из ЕС сократился

Для самой Великобритании выход из ЕС будет иметь геополитические экономические последствия. Brexit опасен, поскольку "никто не может предупредить его последствия в долгосрочной перспективе", подчеркнул Туск.

Brexit также окажет негативное влияние на экономику всех европейских стран. Чтобы уладить все дипломатические и правовые формальности, потребуются длительные переговоры, ведь отношения между Великобританией и ЕС придется оформлять по-новому. Такой переговорный процесс может затянуться на семь лет, "без каких-либо гарантий на успех", - отмечает Туск.

Как отмечается, согласно результатам опроса, опубликованным 11 июня газетой The Sunday Times, 43 процента британцев проголосовали бы за выход из ЕС, 42% - против, 11 процентов еще не определились, а 4 процента вообще не хотят участвовать в голосовании. Ранее, 10 июня, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле высказал предположение, что в случае выхода Великобритании из ЕС ее возьмут за пример другие страны. Референдум по этому вопросу состоится в Великобритании 23 июня.