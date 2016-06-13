За Brexit шампанское будут пить наши внешние враги, надо сорвать им вечеринку - Туск
Возможный выход Великобритании из ЕС подогреет радикальные антиевропейские силы в Европе, а также будет играть на руку ее внешним врагам, считает глава Европейского Совета.
Выход Великобритании из ЕС будет иметь разрушительные последствия, считает председатель Европейского Совета Дональд Туск. "Brexit может стать началом конца не только для ЕС, но я для всей политической цивилизации Запада", - заявил Туск в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в понедельник, 13 июня, пишет Deutsche Welle.
По мнению Туска, возможный Brexit подхлестнет все радикальные антиевропейские силы внутри ЕС. "Более того: в день выхода британцев шампанское пили бы наши внешние враги. Мы должны сделать все для того, чтобы сорвать им эту вечеринку", - заявил польский политик.
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Для самой Великобритании выход из ЕС будет иметь геополитические экономические последствия. Brexit опасен, поскольку "никто не может предупредить его последствия в долгосрочной перспективе", подчеркнул Туск.
Brexit также окажет негативное влияние на экономику всех европейских стран. Чтобы уладить все дипломатические и правовые формальности, потребуются длительные переговоры, ведь отношения между Великобританией и ЕС придется оформлять по-новому. Такой переговорный процесс может затянуться на семь лет, "без каких-либо гарантий на успех", - отмечает Туск.
Как отмечается, согласно результатам опроса, опубликованным 11 июня газетой The Sunday Times, 43 процента британцев проголосовали бы за выход из ЕС, 42% - против, 11 процентов еще не определились, а 4 процента вообще не хотят участвовать в голосовании. Ранее, 10 июня, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле высказал предположение, что в случае выхода Великобритании из ЕС ее возьмут за пример другие страны. Референдум по этому вопросу состоится в Великобритании 23 июня.