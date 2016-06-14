В Средиземное море вошел второй авианосец США, детали развертывания не разглашают

Об этом сообщило командование флота США, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Дуайт Д. Эйзенхауэр" позволит освободить от дежурства другой авианосец США "Гарри Сек. Трумэн", который позже в этом месяце вернется в США после восьмимесячного дежурство в регионе.

Сообщается, что "Эйзенхауэр", возглавляющий ударную группу крейсеров, эсминцев и самолетов, продолжит наносить удары с воздуха по целям "Исламского государства" в Ираке и Сирии.

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Точные детали его развертывания не разглашаются.

Как известно, самолеты с авианосца "Гарри С. Трумэн" осуществляют авиаудары против ИГИЛ из Средиземного моря, начиная от 3 июня этого года.

Развертывание "Эйзенхауэра" является частью ротации сил США в поддержку морских операций в мире.

В его ударную группу входят два ракетных крейсера, четыре ракетных эсминца и девять авиационных эскадрилий.

В ВМФ США отметили, что наличие двух авианосных ударных групп в Средиземном море должно дать "мощный сигнал поддержки союзникам и партнерам США в Европе".

Повышение активности США в регионе является ответом на повышение активности России на Ближнем Востоке.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявлял, что заход американских кораблей в Черное море приведет к ответным мерам.