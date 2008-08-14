Пятнадцать тысяч российских военных находятся сейчас на территории Грузии

Пятнадцать тысяч российских военнослужащих находятся сейчас на территории Грузии. Об этом сегодня сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей американской администрации. Речь идет о солдатах, которые дислоцированы на территории двух непризнанных республик в Грузии - и Южной Осетии и Абхазии.

По данным Пентагона, с начала боевых действий на прошлой неделе в регион были введены, как минимум, 8-10 тысяч военнослужащих. При этом в Белом доме озабочены тем, что реальные рамки военной операции России остаются неясными.

Комментариев со стороны российских властей к обнародованным цифрам пока не поступало, отмечает Эхо Москвы.