Террорист из Орландо планировал нападение на Walt Disney World - СМИ

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает издание People.

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По словам собеседника издания, террорист посетил Walt Disney World в апреле.

Его жена рассказала, что Матин рассматривал в качестве мишени ночной клуб Pulse и парк Downtown Disney в Орландо.

В отличие от других тематических парков, Downtown Disney, который был недавно переименован в Disney Springs, не оборудован системой проверки багажа на входе.

Как сообщал УНИАН, в городе Орландо, американский штат Флорида, в ночь с субботы 11 июня на воскресенье 12 июня произошло массовое убийство.

29-летний Омар Седик Матин расстрелял посетителей ночного гей-клуба. Ранее сообщалось о 50 погибших и 53 раненых. По числу жертв происшедшее в Орландо - самый кровопролитный в истории США инцидент с применением огнестрельного оружия.