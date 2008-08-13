В генштабе РФ признают: «у агрессора всегда есть преимущества»

Российское военное командование сделает серьезные выводы из операции в Южной Осетии, в частности, относительно потерь авиации.

Как сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации, об этом заявил заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Анатолий НОГОВИЦЫН сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Сначала мы понесли серьезные потери, в том числе и в авиации, но сделали выводы и будем делать их и дальше», - сказал А.НОГОВИЦЫН.

От также отметил, что «системы и средства радиоэлектронной борьбы нами применялись, но они советского производства».

Говоря о деталях операции в Южной Осетии, А.НОГОВИЦЫН отметил, что «задача подавления «вторых эшелонов» лежит на авиации». В то же время он подчеркнул, что «у агрессора всегда есть преимущества».

По данным замначальника Генштаба, грузинским войскам первоначально противостояло 588 миротворцев, не имеющих тяжелых образцов вооружения. «Авиация была подключена позже, уже в рамках наращивания группировки», - пояснил А.НОГОВИЦЫН.

Справка УНИАН. По последним данным, в результате боевых действий в Южной Осетии было сбито четыре российских военных самолета, из них три штурмовика и один бомбардировщик.

В то же время Грузия утверждала, что сбила около десятка российских самолетов.