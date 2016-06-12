В Германии депутатам с турецкими корнями, признавшим геноцид армян, назначили охрану

Одиннадцати депутатам бундестага турецкого происхождения, одобрившим резолюцию о геноциде армян, обеспечили дополнительную охрану полиции после того, как они начали получать в свой адрес оскорбления и угрозы, сообщает РБК со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным газеты, такое решение было принято по результатам встречи евродепутатов с представителями берлинской полиции, полиции Бундестага и Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

«Угрозы в адрес депутатов турецкого происхождения неприемлемы», — сказал газете глава МВД Германии Томас де Мезьер. Он подчеркнул, что в Германии проживают большое количество выходцев из Турции и большинство из них «хорошие соседи и важная часть общества» Германии. «Преступники и экстремисты — единичные случаи», — отметил он.

Ранее издание Spiegel сообщало, что МИД Германии рекомендовал депутатам с турецкими корнями в ближайшее время не посещать Турцию.

2 июня парламент Германии принял резолюцию, обвиняющую Османскую империю в геноциде армян в годы Первой мировой войны. Проект резолюции был принят в первом чтении еще весной 2015 года, но дальнейшее его утверждение было отложено на неопределенный срок из-за нежелания ухудшать отношения с Турцией.

После принятия резолюции Турция отозвала своего посла в Германии для консультаций. В Анкаре назвали это решение «исторической ошибкой» и обвинили в произошедшем «расистское армянское лобби».

7 июня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара примет меры в ответ на резолюцию Бундестага.