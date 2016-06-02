Признание геноцида армян Бундестагом: Турция отзывает посла в Германии
15:07, 02 июня 2016Мир
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Посол Турецкой республики в Берлине Хусейн Авни Карслыоглу отозван на родину для консультаций после принятия Бундестагом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи.
Посол Турции отозван из Германии / УНИАН
"Посол Турции в Берлине Хусейн Авни Карслыоглу вызван в Анкару", - цитирует ТАСС турецкий канал 24 TV.
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Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 июня, нижняя палата парламента Германии поддержала резолюцию, признающую события 1915 года в Османской империи геноцидом армянского населения со стороны турок.
Напомним, Турция с этим категорически не согласна и крайне резко реагирует на любое официальное заявление о тех событиях, если в нем присутствует слово "геноцид".
Германия официально признала геноцид армян в Османской империи
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